Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в РФ как оптимистическую

Распространение коронавируса в России идет сейчас по оптимистичному сценарию. Об этом в субботу, 4 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев — и самый благоприятный — оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — приводит ТАСС слова Поповой.

Вместе с тем она подчеркнула, что работа властей по борьбе с коронавирусом продолжается.

На текущий момент в России выявлено 582 новых случая заражения коронавирусом, подавляющее большинство инфицированных зафиксировано в Москве.

За минувшие сутки в стране скончались девять человек с коронавирусом. Каждый из пациентов, по данным врачей, имел сопутствующие и даже хронические заболевания.

Несколько дней назад Попова рассказала о более 20% бессимптомных заражений коронавирусом. Кроме того, на минувшей неделе глава Роспотребнадзора представила новую тест-систему на определение коронавирусной инфекции и перечислила ее преимущества.

По данным Worldometer на 12:20 4 апреля, в мире заразились 1,12 млн человек, умерли 59,4 тыс, выздоровели 230,3 тыс. пациентов.

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