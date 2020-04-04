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Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и количество зараженных пошло резко вверх. Об этом в субботу, 4 апреля, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов.

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«Здесь, в Италии, опоздали как минимум на три недели. Мы увидели, как делать не надо. Теперь мы понимаем гораздо больше, чем две недели назад, когда только начинали здесь работать и помогать», — отметил Семенов в интервью газете «Коммерсант».

Он подчеркнул, что итальянцы очень медленно приспосабливались к карантину. В частности, люди избегали мер предосторожности и не сохраняли социальную дистанцию.

«Я же вижу, что творится в Италии, где долго раскачивались. Вчера наши специалисты работали в одном пансионате для престарелых в окрестностях Бергамо. Из 120 постояльцев пансионата 50 умерли, еще около 60 инфицированы коронавирусом — им сейчас анализы сделали», — сказал Семенов.

Врач надеется, что в России удастся не допустить итальянского сценария. Сейчас в стране, по его словам, введены необходимые меры предосторожности, есть в достаточном количестве аппараты ИВЛ и разветвленная система Роспотребнадзора.

На минувшей неделе во Всемирной организации здравоохранения усомнились, что Россию ждет итальянский сценарий распространения коронавируса. Все дело, по словам специалистов, в кардинально отличающемся подходе к системе здравоохранения и мерам профилактики.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 4 апреля в Италии 119,8 тыс. инфицированных, 14,6 тыс. скончались, 19,7 тыс. пациентов выздоровели.

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