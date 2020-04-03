В Италии от коронавируса умер дизайнер обуви Серджио Росси

В Италии скончался дизайнер, основатель обувного бренда премиум-класса Серджио Росси, у которого недавно диагностировали коронавирус. Об этом 3 апреля сообщает Il Messaggero.

Предположительно, 84-летний дизайнер умер от осложнений, вызванных заболеванием. Его не стало 2 апреля. Росси доставили в больницу несколько дней назад, накануне его состояние резко ухудшилось, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Скончался он в городе Чезена (область Эмилия-Романья) после нескольких дней в больнице на севере Италии. Именно там зафиксировано наибольшее число случаев заболевания.

«Его туфли всегда были образцом хорошего вкуса, без всякой вычурности и всегда удобные. Обувь не была для него просто аксессуаром. Он как-то признался, что хочет создать совершенное продолжение женской ноги», — рассказал гендиректор бренда Риккардо Шутто.

Росси основал компанию по пошиву женской обуви в 1951 году. Уже в следующем десятилетии Sergio Rossi стал узнаваемым брендом и перешел в категорию люкс. Как пишет RNS, Серджио Росси родился в итальянском городе Сан-Мауро-Пасколи в 1935 году. Он сотрудничал с такими модными домами, как Versace и Dolce & Gabbana, его коллекции были регулярно представлены на неделях моды в Милане. До 2015 года французская корпорация Kering была владелицей бренда, сообщает телеканал «360».

Эпидемия коронавируса охватила Италию в марте. Общее число инфицированных в стране составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. скончались, более 18 тыс. излечились. Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами и медицинским оборудованием. Сейчас российские военнослужащие находятся в городе Бергамо, откуда им и предстоит бороться с коронавирусом.