Посольство РФ призвало Би-би-си не искать скрытый смысл в гумпомощи

Российское посольство в Великобритании призвало телеканал Би-би-си не искать скрытый смысл в том, что Россия оказывает гуманитарную помощь США и Италии в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Комментарий посольства, распространенный 3 апреля, стал ответом на публикацию, авторы которой высказали скептицизм по поводу оказываемой помощи.

«В британских СМИ продолжаются публикации, авторы которых пытаются найти нестыковки и скрытый смысл оказываемой Россией гуманитарной помощи США и Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС комментарий посольства.

В посольстве отметили, что целью «расследования» Би-би-си является проверка искренности слов благодарности в адрес России от Италии и США, а журналисты выяснили, что информация о демонстрации в Италии российских флагов и исполнении российского гимна якобы ложная, так как в репортажах фигурирует только один случай вывешивания флага, а гимн не пели, а проигрывали в записи.

Также в посольстве напомнили, что помощь со стороны России оказывается Италии на безвозмездной основе по просьбе итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в знак солидарности с Италией в сложившихся тяжелых условиях и не имеет никакой связи с политикой.

По состоянию на 3 апреля наибольшее количество заражений зарегистрировано в США, Испании, Италии, Германии. Показатели этих стран превышают количество заболевших коронавирусом в Китае, откуда вирус начал распространяться с конца декабря прошлого года.

22 марта Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения осложнений эпидемиологической обстановки из-за коронавируса в Италии. С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков. В итальянском минздраве считают, что высокая смертность от коронавируса в этом государстве является следствием аномально теплой зимы, из-за которой снизилось число смертей от обычного гриппа.

30 марта президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили возможность российской помощи США. Несколько партий гуманитарной помощи с индивидуальными средствами защиты и медицинской техникой уже были отправлены в страну.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в Китае в декабре 2019 года. В настоящее время, по данным сайта Worldometer, инфекция распространилась на 204 страны мира, в которых заразились более 1 млн человек. Более 58 тыс. пациентов скончались.