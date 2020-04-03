В ВОЗ назвали основные способы распространения COVID-19

Наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, однако существует вероятность передачи вируса нового типа от людей с бессимптомным развитием заболевания. Об этом в пятницу, 3 апреля, рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.

«В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передачи вируса. Кажется, в Сингапуре сделали вывод о том, что порядка 6% заражений — от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что, с другой стороны, 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии», — цитирует слова представителя организации «РИА Новости».

Райан уточнил, что двигателем пандемии является кашель, чихание или зараженные поверхности. При этом он пояснил, что у ВОЗ еще нет доказательств эффективности использования респираторов или медицинских масок, обеспечивающих барьер для прямой передачи инфекционных частиц, для снижения риска инфицирования здоровых людей. Однако Райан отметил, что приоритетным остается применение средств индивидуальной защиты для врачей и работников сферы здравоохранения.

В заключение он добавил, что в целом заболевание протекает в более мягкой форме у молодых людей.

2 апреля стало известно о первых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей в Сингапуре. Ученые выяснили, что такая передача может произойти в период до трех суток с момента контакта с изначальным носителем инфекции.

Ранее в ВОЗ прокомментировали массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров в качестве средства защиты от COVID-19.