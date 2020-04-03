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В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Ношение дизайнерской или самодельной маски не гарантирует защиту от заражения коронавирусом, заявил 3 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

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«Она (маска) должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук», — цитирует Язаревича «РИА Новости».

Также он добавил, что из-за неверного ношения маски велика вероятность, что человек будет часто дотрагиваться до своего лица.

При этом, по словам представителя ВОЗ, маски необходимы только тем, у кого есть симптомы заболевания или кто живет с зараженным.

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — отметил Язаревич.

Ранее организация объявила, что количество заболевших в мире превысило 900 тыс., скончались более 45 тыс. человек. При этом ВОЗ не публикует количество излечившихся от коронавируса, поскольку многие страны не ведут систематический учет этих данных. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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