В ВОЗ рассказали о 900 тыс. зараженных коронавирусом в мире

Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в мире увеличилось до 900 306, скончались 45 693 человека. Такие данные утром 3 апреля приводит сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки заразились свыше 76 тыс. человек. Всего вирус распространился на 206 стран.

При этом ВОЗ не публикует количество излечившихся от коронавируса, поскольку многие страны не ведут систематический учет этих данных.

Тем не менее, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, общее количество заболевших в мире на 2 апреля превысило 1 млн, жертвами пандемии стали более 52 тыс. инфицированных.

Накануне директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге рассказал, что коронавирус особо опасен для людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями.

1 апреля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила меры властей Москвы по сдерживанию коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.