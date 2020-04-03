В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, число скончавшихся пациентов с этим диагнозом в столице достигло 24.

Отмечается, что одному из умерших было 34 года.

«Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой», — рассказали в оперштабе, отметив, что покойный — самый молодой пациент в Москве, ставший жертвой коронавируса.

Там также добавили, что среди умерших были люди в возрасте от 80 до 86 лет.

Ранее в пятницу оперштаб заявил, что в 78 регионах России зафиксировали 4149 случаев заболевания коронавирусом. Сообщалось о смерти 34 человек и выздоровлении 281 пациента.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. В случае улучшения эпидемиологической обстановки срок вынужденной самоизоляции может быть сокращен.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин 3 апреля заявил, что пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации.

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