Воробьев заявил о предварительной работе по введению спецпропусков

Власти Московской области начали предварительную работу по введению спецпропусков на передвижение из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, но «жестить никто не будет». Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы ведем предварительную работу. Ключевое, все-таки, идеальный вариант — не жестить ни в коем случае, а разъяснением, убеждением», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Воробьев подчеркнул, что «езда без дела должна быть исключена полностью».

По его словам, в настоящий момент ведется разработка цифровой системы, где можно будет зарегистрироваться, чтобы гражданин мог пойти туда, куда нужно. Пока эта платформа не запущена, но будет включена при необходимости.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны. Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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