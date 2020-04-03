Мэрия Москвы предупредила о распространении коронавируса детьми

Заболевшие коронавирусом дети в Москве являются распространителями заболеваниями. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-1» в пятницу, 3 апреля.

Она отметила, что болезнь у них проходит в легкой форме и «практически не всегда заметно», что ребенок болен.

«В Москве достаточно много заболевших детей. Они болеют только, слава Господи, в очень легкой форме и практически не всегда заметно, что они болеют, но они остаются очень сильными распространителями болезни. Потому что для них болезнь проходит в легкой форме, а все родственники заражаются», — сказала Ракова.

По ее словам, московские власти данную тенденцию заметили на начальном этапе распространения инфекции.

«У нас был заболевший врач, на приеме которого был ребенок, и через пять дней у этого ребенка заболела бабушка, которая в этот день на приеме не была», — сообщила Ракова.

Также Ракова сообщила, что 836 заболевших коронавирусом в Москве лечатся дома.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

В 78 регионах России за минувшие сутки зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, общее количество заболевших в стране по состоянию на 3 апреля составляет 4149 человек.