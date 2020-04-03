В Москве разъяснили действие закона о нарушении самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в столице нет установленного количества людей для запрета собираться группами, однако гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«На сегодняшний день одно из самых эффективных средств борьбы с коронавирусной инфекцией — это соблюдение социальной дистанции. Это требования, чтобы люди себя берегли и к друг другу относились более ответственно», — сказал Данчиков в интервью «РИА Новости» в пятницу, 3 апреля.

Он отметил, что в первую очередь это касается тех, кто «не живет вместе», так как незнакомый человек может быть потенциальным носителем инфекции. Если скопление людей заметит полиция, то она подойдет к группе и проведет разъяснительную беседу о том, почему не стоит находиться на улице без крайней нужды.

Однако если полицейским будет оказано сопротивление и отказ разойтись, они могут оштрафовать нарушителей.

«У полиции есть все инструменты для этого. Федеральным кодексом об административных правонарушениях предусмотрено привлечение к административной ответственности лиц, которые не выполняют законных требований правоохранительных органов. Полиция просит разойтись, а граждане не расходятся, оказывают сопротивление и так далее», — сказал Данчиков.

Также Данчиков рассказал, что людей не будут штрафовать, если они идут в магазин, аптеку или медучреждение.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы за нарушение гражданами режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе самоизоляции, 1 апреля. На следующий день закон утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

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