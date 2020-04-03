Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, подписал закон, который дает право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

Такие кредитные каникулы могут быть предоставлены только тем заемщикам, доходы которых за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.

Заемщик может обратиться с этим требованием в банк в любой момент, пока кредитный договор остается в силе, но не позднее 30 сентября 2020 года. В свою очередь, банк может потребовать документы о снижении доходов заемщика, а их рассмотрение должно занять не более пяти дней.

В требовании заемщика может содержаться как отсрочка платежей по кредиту, так и уменьшение размера платежей на срок до шести месяцев. При этом в течение кредитных каникул банк не может начислять неустойки или требовать досрочного погашения кредита.

Такие меры поддержки граждан России и среднего и малого бизнеса связаны с тем, что бизнес терпит серьезные убытки в условиях снижения спроса и обязательной самоизоляции граждан из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее в этот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян не злоупотреблять кредитными каникулами. Она также порекомендовала банкам создать доступные и понятные для людей сервисы по проверке заявок на кредитные каникулы.

Также 3 апреля Путин рекомендовал Центробанку провести анализ расходов заемщиков по ипотечным кредитам и принять меры по снижению стоимости этих кредитов. После этого в ЦБ сообщили, что приняли решение отменить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной до 1 апреля 2020 года.

2 апреля замглавы Сбербанка Анатолий Попов рассказал, что банк получил более 12 тыс. запросов на кредитные каникулы от юридических лиц. В ВТБ также сообщили, что за реструктуризацией обратились более 70 тыс. клиентов, в том числе около 22 тыс. — по поводу отсрочки ипотечных платежей.

25 марта во время первого обращения к россиянам Путин высказал ряд предложений по поддержке граждан и предпринимателей. В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.