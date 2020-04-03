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Россия намерена полностью остановить международное авиасообщение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Россия намерена полностью остановить международное авиасообщение, включая вывозные рейсы граждан страны из-за рубежа, с 4 апреля. Об этом сообщили источники «Известий» в авиаотрасли.

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В одной из авиакомпаний рассказали, что Росавиация уже сообщила о данном решении авиаперевозчикам. В какой форме это было сделано, не уточнялось. В другой авиакомпании сообщили, что решение было принято, однако официального документа от ведомства на данный момент нет.

Еще один собеседник «Известий» рассказал, что вывозные рейсы были согласованы до 3 апреля включительно, а разрешений на дальнейшее осуществление полетов нет.

Авиакомпании «Аэрофлот» и Azur Air отказались от комментариев, Росавиация не дала пояснений, а связаться с «Уральскими авиалиниями» не удалось.

В S7 Airlines сообщили, что получили телеграмму об отзыве разрешений на выполнение чартерных рейсов 4 апреля в Бангкок из Владивостока и Иркутска, включая обратный маршрут.

«Путешественникам, ожидающим вылета в Россию, мы рекомендуем оперативно связаться с посольством РФ в Таиланде. Информация по другим чартерным рейсам, запланированным к выполнению, пока в авиакомпанию не поступала», — сказала представитель компании.

В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

коронавирус

Россияне смогут возвращаться из-за рубежа в столицу только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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