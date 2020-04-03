Двух россиянок с коронавирусом выписали из больницы на Кубе

Две россиянки, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, выписаны из медицинского учреждения на Кубе. Об этом сообщил руководитель департамента эпидемиологии Министерства здравоохранения республики Франсиско Дуран Гарсия.

Пресс-конференция ведомства с его участием транслировалась в Facebook в пятницу, 3 апреля.

«Две пациентки из России, которые ранее были заражены коронавирусом и госпитализированы <...>, вчера были выписаны из медицинского учреждения», — цитирует его слова ТАСС.

26 марта на острове скончался гражданин России, инфицированный коронавирусом нового типа.

В этот же день в кубинском Минздраве сообщили о третьем заболевшем гражданине России. Сообщалось, что новым пациентом стала 48-летняя россиянка, которая прибыла в страну 12 марта из Франции.

Первые сообщения о коронавирусе SARS-CoV-2 появились в конце декабря прошлого года. Очагом заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 3 апреля, на Кубе зафиксировано 269 случаев заболевания, скончались 6 пациентов.