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Российских военных могут задействовать в дезинфекции сербских районов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Российские войска радиационной, химической и биологической защиты могут быть задействованы в дезинфекции военного городка в Сербии, где у военнослужащих подтверждены случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

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Кроме того, врачебно-сестринские бригады из России могут быть направлены в сербские территории, где ситуация с распространением коронавируса наиболее тяжелая.

Такие предложения были высказаны в ходе переговоров под руководством министра обороны Сербии Александра Вулина.

3 апреля стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина была создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

Личный состав и технику планируется перебросить 11 самолетами ВКС России. В общей сложности в Сербию будут отправлены 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 3 апреля, на планете зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, умерли более 56 тыс. человек, вылечились — 225 тыс.

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