Собянин рассказал о здоровье заразившегося COVID-19 главврача Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы №40 Денис Проценко находится в стабильном состоянии. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Настрой неплохой, боевой, чувствует он себя, я бы не сказал, что замечательно, но вполне приемлемо», — сказал столичный градоначальник.

Он отметил, что надеется на скорое возвращение Проценко в полноценный режим работы.

31 марта Проценко подтвердил, что у него положительный тест на коронавирус. Врач рассказал, что не испытывает проблем со здоровьем, самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном формате.

После этого случая, персонал больницы протестировали на коронавирус. Кроме того, анализы сдали и множество журналистов, которые контактировали с Проценко в ежедневном режиме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как и Собянин, пожелал Проценко поскорее вернуться в строй.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

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