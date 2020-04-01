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Песков пожелал главврачу больницы в Коммунарке скорее вернуться в строй

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого выявили коронавирус, не знал о том, что в медучреждение приедет президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 1 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Мы не можем знать (проходил ли Проценко тестирование на коронавирус до приезда Путина. ― Ред.). Я еще раз повторяю. Он даже не знал, что к нему едет президент. Но вместе давайте пожелаем доктору скорейшего выздоровления. Наши ему аплодисменты, и мы надеемся, что он скоро вернется в строй», ― ответил он журналистам.

Также на вопрос о том, продолжает ли глава государства здороваться за руку, Песков ответил, что сейчас все должны соблюдать социальную дистанцию.

О том, что у врача был диагностирован коронавирус, сообщили в эфире телеканала «Россия 24» 31 марта.

Позже Проценко опубликовал в Facebook пост, в котором подтвердил положительный тест на COVID-19. Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и продолжит работать дистанционно.

Как следствие, в медцентре, возглавляемом Проценко, сейчас будут предприняты специальные и дополнительные меры предосторожности. Кроме того, медицинский персонал проверят на наличие коронавируса.

24 марта Путин пообщался с главврачом Коммунарки. Президент поблагодарил его за организацию работы по лечению больных COVID-19, отметив, что медики «работают как часики, хорошие и слаженные». Кроме того, Путин посетил стройплощадку будущей больницы в Коммунарке.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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