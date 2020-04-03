Прямой эфир
Сюжет:

В Сингапуре выявили первые случаи бессимптомной передачи COVID-19

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые случаи заражения коронавирусной от бессимптомных носителей впервые подтверждены в Сингапуре. Об этом 2 апреля сообщила газета The Straits Times со ссылкой на данные исследования.

Директор по инфекционным болезням министерства здравоохранения страны Вернон Ли отмечает, что в ходе исследований источников заражения, которые были проведены с 23 января по 16 марта, минимум 10 человек были инфицированы бессимптомными носителями вируса, в том числе двумя туристами из китайского Уханя. Данный анализ пациентов с заболеванием COVID-19 был проведен совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США, уточняет «Газета.ру».

Специалисты пояснили, что заражение может может произойти в период до трех суток с того момента, как у изначального носителя коронавируса проявляются соответствующие симптомы. Эксперты выразили опасения из-за подобного способа передачи инфекции по той причине, что большинство мер по борьбе с вирусом применяются к гражданам с наиболее выраженной симптоматикой.

Ранее стало известно о разработке сингапурских ученых, которая позволяет получить результат на коронавирус за пять минут.

По данным Worldometer на 3 апреля, в Сингапуре зарегистрировано 1049 случаев заражения инфекцией нового типа. Из больниц были выписаны 266 пациентов, а умерли всего четыре человека. Минздрав отмечает, что последний скончавшийся был гражданином Индонезии. При этом премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планирует объявлять режим ЧС и вводить жесткий карантин в стране.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 204 страны мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сингапуре нарушителя карантина лишили гражданства
Вице-премьер Сингапура спрогнозировал спад коронавируса к концу года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020