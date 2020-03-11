Прямой эфир
Сюжет:

Вице-премьер Сингапура спрогнозировал спад коронавируса к концу года

0
Фото: Global Look Press/Maverick Asio/Keystone Press Agency
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Сингапура полагает, что вспышка коронавируса продлится как минимум до конца года. Об этом 11 марта заявил вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

«Распространение вируса идет по различным странам, его вспышки отмечаются во многих уголках мира. Поэтому мы ожидаем, что данная ситуация продлится как минимум до конца года», — передает The Straits Times.

Он отметил, что по мере распространения коронавируса экономическая ситуация в мире будет ухудшаться.

Вспышка нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лайнеру отказали в заходе в порт Бельгии из-за подозрения на COVID-19
На произвол семьи: спецпроект о том, как домашнее насилие превратилось в национальную угрозу
Почему женские истории о мужской агрессии не должны оставаться частным делом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020