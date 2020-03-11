Вице-премьер Сингапура спрогнозировал спад коронавируса к концу года

Правительство Сингапура полагает, что вспышка коронавируса продлится как минимум до конца года. Об этом 11 марта заявил вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит.

«Распространение вируса идет по различным странам, его вспышки отмечаются во многих уголках мира. Поэтому мы ожидаем, что данная ситуация продлится как минимум до конца года», — передает The Straits Times.

Он отметил, что по мере распространения коронавируса экономическая ситуация в мире будет ухудшаться.

Вспышка нового вида коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем пневмонии COVID-19, была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань. Инфекция распространилась и на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 11 марта, во всем мире зарегистрировано около 114 тыс. случаев заболевания, умерли от него более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили 110 государств.