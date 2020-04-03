Прямой эфир
Сюжет:

Американский сенатор призвала гендиректора ВОЗ уйти в отставку

0
Фото: Christopher Black/WHO/Handout via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сенатор от Республиканской партии США Марта Максалли считает, что гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейсусу необходимо уйти в отставку из-за якобы заниженной отчетности Китая о коронавирусе.

На краже безопасности: COVID-19 не повлияет на зарубежные миссии НАТО
Траты на военные нужды в условиях эпидемии неизбежно вызовут вопросы у избирателей, считают эксперты

По ее мнению, власти КНР скрывали распространение инфекции в стране, что в итоге привело к ухудшению ситуации с вирусом в мире.

«ВОЗ должна прекратить прикрывать их. Я думаю, что директор Тедрос [Гебрейсус] должен уйти в отставку. Нам нужно предпринять какие-то действия для решения этой проблемы», — цитирует сенатора 2 апреля издание Politico.

Накануне американская разведка представила доклад президенту США, в котором говорится, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

По мнению вице-президента США Майка Пенса, американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за утаившего масштабы заболевания Китая. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Нью-Йорка посоветовал закрывать лицо банданой в отсутствии маски
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020