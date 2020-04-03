Американский сенатор призвала гендиректора ВОЗ уйти в отставку

Сенатор от Республиканской партии США Марта Максалли считает, что гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Гебрейсусу необходимо уйти в отставку из-за якобы заниженной отчетности Китая о коронавирусе.

По ее мнению, власти КНР скрывали распространение инфекции в стране, что в итоге привело к ухудшению ситуации с вирусом в мире.

«ВОЗ должна прекратить прикрывать их. Я думаю, что директор Тедрос [Гебрейсус] должен уйти в отставку. Нам нужно предпринять какие-то действия для решения этой проблемы», — цитирует сенатора 2 апреля издание Politico.

Накануне американская разведка представила доклад президенту США, в котором говорится, что китайские власти скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, занизив данные о случаях инфицирования и смертельных исходах.

По мнению вице-президента США Майка Пенса, американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за утаившего масштабы заболевания Китая. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.