Мэр Нью-Йорка посоветовал закрывать лицо банданой в отсутствии маски

Мэр американского города Нью-Йорк Билл де Блазио 2 апреля рассказал о способах снижения вероятности заражения коронавирусом в случае отсутствия медицинской маски.

«Для этого можно использовать шарф или косынку. Можно пользоваться... например, банданой», — заявил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

По последним данным, общее количество зараженных коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 92 тыс., а в самом городе более 51 тыс. инфицированных. При этом число жертв в штате выросло до 2373.

Накануне стало известно, что на фоне распространения в городе инфекции были освобождены 900 заключенных. По словам властей, данные меры направлены на недопущение распространения вируса среди заключенных с хроническими и другими заболеваниями.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.