В Нью-Йорке выпустили 900 заключенных на фоне пандемии коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил во вторник, 31 марта, что на фоне распространения в городе коронавируса были освобождены 900 заключенных. Трансляция пресс-конференции велась 31 марта на его странице в Twitter.

«По состоянию на вечер вчерашнего дня 900 заключенных были освобождены из тюрем», — заявил де Блазио, подчеркнув, что на этом власти города не намерены останавливаться.

Мэр уточнил, что данные меры направлены на недопущение распространения инфекции среди заключенных с хроническими и другими заболеваниями.

Решение городских властей об освобождении коснется заключенных, совершивших нетяжкие и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более года, уточняет ТАСС.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести в Нью-Йорке карантин, предположительно на две недели, однако позже передумал.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, в Соединенных Штатах более 180 тыс. зараженных коронавирусом, умерли 3606 человек, из них 932 в Нью-Йорке. Страна лидирует по количество инфицированных, а также жертв болезни в мире.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всероссийская организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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