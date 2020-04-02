В штате Нью-Йорк число смертей от коронавируса выросло до 2373

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк в США выросло на 433 человека. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.

«Число жертв выросло с 1941 до 2373», ― цитирует его The New York Times. При этом общее количество зараженных коронавирусом в штате достигло 92 381, а в самом городе ― 51 809 человек.

В Соединенных Штатах наблюдается ухудшение ситуации по коронавирусу, страна лидирует как по количеству заболевших, так и по количеству умерших. По последним данным к утру 2 апреля, в стране заражены 215 417 человек, при этом скончались 4757 пациентов.

Накануне вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала СNN объяснил, что американские власти слишком поздно приняли меры по борьбе с коронавирусом из-за Китая, скрывавшего масштабы заболевания. Политик предположил, что КНР столкнулась с эпидемией по меньшей мере за месяц до официального объявления.

28 марта президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести в Нью-Йорке карантин, предположительно, на две недели, однако позже передумал.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 2 апреля, на планете зарегистрировано свыше 975 тыс. случаев заболевания, умерли более 49 тыс. человек, вылечились — 204 тыс.