Голикова назвала тайм-аутом приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Власти взяли тайм-аут на два дня по вывозу россиян из-за рубежа, чтобы оценить все маршруты и количество пассажиров. Об этом заявила в субботу, 4 апреля, вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Власти взяли тайм-аут на формирование вывозных бортов для граждан России за рубежом, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить и где граждане будут проходить 14-дневный карантин», — сказала Голикова.

Она отметила, что в течение нескольких дней будет создан новый график возвращения россиян и люди вернутся на родину.

В то же время вице-премьер подчеркнула, что приезд граждан из-за рубежа — это угроза новой волны распространения коронавируса и нужно быть осторожными.

Накануне, 3 апреля, Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы. Людям рекомендовано заполнить на портале госуслуг специальную форму «Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом». Эти данные лягут в основу новых списков по вывозу россиян, которые сформируют власти.

Вместе с тем правительство России уже распорядилось оказать финансовую поддержку россиянам, оказавшимся за границей. Люди смогут потратить деньги на оплату за проживание и оформление необходимых документов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 4 апреля, в России выявлен 4731 случай заражения.

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