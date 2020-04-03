Росавиация приостановила действие разрешений на вывозные рейсы

Действие разрешений на рейсы авиакомпаний для вывоза россиян из-за рубежа приостановлено, сообщили 3 апреля в Росавиации.

Ограничения касаются и рейсов из стран СНГ.

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию Российской Федерации, временно приостановлено», - говорится в сообщении

Ранее в этот же день оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину будут приостановлены.

Это необходимо для максимальной защиты здоровья граждан и недопущения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, необходимо будет заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Дипломаты и представители РФ продолжат оказывать им всю необходимую помощь.

В дальнейшем планируется сформировать новый график вывоза граждан в Россию.