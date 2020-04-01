«Спасибо, что кормят, но спим мы на полу»

Сотни российских туристов, летевших из Юго-Восточной Азии на родину с пересадкой в Катаре, застряли в Дохе. Задержка связана с введенными в России квотами для аэропортов. Как рассказали «Известиям» сами пассажиры, они находятся в транзитной зоне уже вторые сутки , ясности по поводу даты и места посадки нет — некоторым из них катарцы настойчиво предлагали вернуться в Индонезию и Таиланд. В посольстве России в Дохе «Известиям» заявили, что Катар снабдил россиян питанием и разместил их. По признанию пассажиров, в российском консульстве им предложили улететь в Сочи и Тюмень . Часть россиян обещает добиваться возвращения только согласно купленным билетам, поскольку не хочет отбывать карантин вне дома.

Домой по очереди

С 31 марта столичный аэропорт Шереметьево принимает не больше 500 пассажиров в сутки, региональные хабы — не больше 200 . В Росавиации пояснили, что решение принято оперативным штабом правительства по предупреждению распространения коронавируса. Ограничения будут носить временный характер, подчеркнули в ведомстве.

Меры уже привели к тому, что «Аэрофлот» отменил 62 рейса и теперь выполняет два-три чартерных полета в сутки, сообщается на сайте авиакомпании.

Из-за новых ограничений тысячи россиян оказались заблокированными за рубежом — МИД РФ 1 апреля заявил, что за границей остаются как минимум 25 тыс. россиян, изъявивших желание вернуться. Теперь, судя по всему, их будут вывозить по очереди.

Доха_1 Пассажиры проходят санитарный контроль в аэропорту Шереметьево Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Один стандартный борт Airbus A320 (наиболее распространенный тип самолета у «Аэрофлота») в зависимости от комплектации способен принять порядка 140–160 пассажиров. То есть три таких борта для Шереметьево, и дневной лимит для Москвы исчерпан.

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям, сообщило, что привлекать силы Минобороны и МЧС для возвращения россиян в условиях ограниченного авиасообщения пока не планируется.

Некоторых соотечественников нововведения застали на полпути — туристы, возвращавшиеся из Австралии, Таиланда, Индонезии и Камбоджи с пересадкой в Дохе, с удивлением обнаружили, что дальше в Россию лететь не получится. Катар закрыл воздушное пространство страны еще 15 марта, однако транзитных рейсов это не коснулось. При этом на странице посольства РФ говорится, что с 27 марта воздушное сообщение между Россией и Катаром, в том числе чартерных рейсов, временно приостановлено.

Питер и Москва отменяются

Опрошенные «Известиями» россияне в аэропорту Дохи рассказали, что им предложили улететь из Катара в Сочи. О рейсах в столицу и Санкт-Петербург речи не шло, отметили туристы.

В посольстве России в Катаре рассказали «Известиям», что Доха предоставила застрявшим россиянам места для проживания и питание. В диппредставительстве, однако, не смогли подтвердить, что туристам предлагаются возвратные рейсы в Сочи.

Российские ведомства и власти Катара прилагают максимум усилий для того, чтобы россияне смогли вылететь в Россию, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. В департаменте информации и печати министерства сообщили «Известиям», что рабочая группа, координирующая возвращение россиян, занимается решением этого вопроса ежедневно. Наиболее актуальная информация размещается на сайте Росавиации.

Доха_2 Airbus A320 взлетает в аэропорту Шереметьево Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Как рассказала «Известиям» жительница Санкт-Петербурга Ирина Розенберг, летевшая в Россию из Индонезии, представители консульства РФ пообещали, что вопрос решится в течение ближайших полутора суток. Однако вариант с возвращением в Сочи ее категорически не устраивает, поскольку она не хочет провести карантинные две недели неизвестно где, ей важно вернуться домой в Петербург.

Ирина также подтвердила, что катарская сторона предоставила им питание и бесплатный доступ в бизнес-зал . Благодаря этому у россиян появилась возможность помыться. Правда, душевых кабин всего две на 400 человек. «Спасибо Катару, нас кормят, но спим мы на полу буквально», — призналась петербурженка.

Она также отметила, что днем ранее, как только они прилетели из Индонезии, катарцы пытались заставить россиян улететь обратно на Бали — поскольку содержать такое большое количество людей в транзитной зоне небезопасно.

— Мы хотим домой, но мы в полном неведении, когда и куда нас увезут, — сетует Ирина Розенберг. — Нас заставляют удалять все фото и видео, которые мы сделали в аэропорту.

Куда угодно

Некоторые петербуржцы застряли целыми семьями. Наталья Шестакова также из Северной столицы, вместе с четырьмя родственниками она возвращалась домой из Таиланда. Россиянка рассказала «Известиям», что в аэропорту Дохи вместе с ними находится много лиц преклонного возраста, а также детей. Некоторым людям из компании Натальи нужны гормональные и сердечные таблетки.

— Только что сказали, чтобы на Москву и Питер не рассчитывали, однозначно нет. И уточнили, что мы еще на сутки остаемся здесь. Хорошо, что я выбила отель! Так что у нас хоть условия нормальные, большинство спят на полу, — призналась женщина.

По ее словам, всех прилетевших россиян занесли в общий список, дали им заполнить анкеты, но больше никакой конкретной информации не предоставили. Петербуржцев там 77, как утверждает Наталья.

Доха_3 Международный аэропорт Дохи Фото: Global Look Press/Jochen Lübke

— С нами всю ночь сидел консул, решал вопросы . Половина народу уже согласна на всё. Остальные не хотят в Сочи, только домой. Хотя вот сейчас, говорят, есть вариант, что нас в Тюмень отправят, — отметила петербурженка.

В аэропорту свыше четырех сотен человек содержатся в небольшом пространстве, это идеальные условия для распространения коронавируса, поделилась своими переживаниями с корреспондентом «Известий» Ксения, летевшая в Москву из Денпасара.

— Здесь очень много детей, пожилых. Температуру нам не измеряют, никаких проверок на вирус не проводится . Если честно, это пугает. Помимо россиян, в аэропорту точно так же застряли граждане других государств — украинцы, европейцы, — призналась москвичка.

Согласно данным МИД РФ, для вывоза россиян задействованы региональные аэропорты в разных частях страны: так, 170 туристов из Филиппин силами авиакомпании «Якутия» уже доставили во Владивосток, «Сибирь» вывезла из Вьетнама 202 туристов в Новосибирск и еще 163 — из Таиланда в Иркутск. 1 апреля запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда, всего шесть рейсов. Из них четыре — в региональные международные аэропорты: Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск.

Так что вариант с возможным возвращением застрявших в Дохе россиян в Сочи выглядит вполне логичным и удобным с точки зрения логистики, нежели маршрут через сибирские города.