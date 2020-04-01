Мишустин пообещал авиакомпаниям 1,5 млрд рублей за возвращение россиян

Авиаперевозчики получат 1,5 млрд рублей в качестве компенсаций затрат, связанных с эвакуацией россиян из-за рубежа, где сложилась неблагоприятная ситуация по коронавирусу. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на телесовещании президента России с членами правительства в эфире канала «Россия 24» в среду, 1 апреля.

Соответствующее распоряжение кабмина о выделении 1,5 млрд рублей из Резервного фонда на возмещение затрат Росавиации на вывоз граждан страны из-за рубежа появилось на сайте правительства 28 марта.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Из-за этого многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы, в том числе и Россия. Исключение в нашей стране составляют рейсы, которыми россиян возвращают на родину.

По данным АТОР на 25 марта, за рубежом оставались около 45 тыс. организованных российских путешественников, их обещали вернуть на родину до 31 марта. Ранее в страну уже вернулись туристы из Марокко, ОАЭ и Черногориии, часть сограждан из Индии. Как отмечает «РИА Новости», в период с 20 по 27 марта в Россию вернулись более 130 тыс. человек.

В середине марта Росавиация допустила банкротство ряда перевозчиков из-за ситуации с COVID-19. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что власти поддержат отрасли экономики, которые оказались в зоне риска, в первую очередь — авиаперевозчиков и сферу туризма. Планируется в том числе прямое субсидирование убытков, а также недопущение свертывания открытых кредитных линий банков.

18 марта власти утвердили отсрочку по налогам и страховым взносам для этих сфер. Также вдвое снизили аэронавигационные сборы до октября.

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