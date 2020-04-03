Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

С 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину будут временно приостановлены. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом.

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — говорится в заявлении.

Граждане, которые сейчас находятся за рубежом и хотят вернуться в Россию, должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она будет доступна в полночь 4 апреля.

С учетом полученных данных будет сформирован новый график вывоза на территорию Российской Федерации. Кроме того, гражданам, представившим сведения о себе, будет оказана и необходимая социальная помощь.

«Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — добавили в оперштабе.

Ранее в этот же день источники «Известий» в авиаотрасли сообщали, что Россия намерена полностью остановить международное авиасообщение, включая вывозные рейсы граждан страны из-за рубежа.

Несколько дней назад правительство России для возмещения затрат авиаперевозчиков выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда.

По данным Международной ассоциации аэропортов, российские авиакомпании в период с 1 по 26 марта перевезли на 17% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года.

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