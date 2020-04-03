Прямой эфир
Сюжет:

Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину будут временно приостановлены. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом.

«Спасибо, что кормят, но спим мы на полу»
Несколько сотен человек застряли в аэропорту Дохи в ожидании возвращения на родину

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — говорится в заявлении.

Граждане, которые сейчас находятся за рубежом и хотят вернуться в Россию, должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Она будет доступна в полночь 4 апреля.

С учетом полученных данных будет сформирован новый график вывоза на территорию Российской Федерации. Кроме того, гражданам, представившим сведения о себе, будет оказана и необходимая социальная помощь.

«Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — добавили в оперштабе.

Ранее в этот же день источники «Известий» в авиаотрасли сообщали, что Россия намерена полностью остановить международное авиасообщение, включая вывозные рейсы граждан страны из-за рубежа.

Несколько дней назад правительство России для возмещения затрат авиаперевозчиков выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда.

По данным Международной ассоциации аэропортов, российские авиакомпании в период с 1 по 26 марта перевезли на 17% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не успевшим покинуть шенгенскую зону россиянам продлят визы
Ростуризм призвал отложить введение гостиничного сбора и электронной путевки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020