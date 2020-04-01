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Ростуризм призвал отложить введение гостиничного сбора и электронной путевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России предложили отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путевка» из-за коронавирусной инфекции. С данной инициативой выступил Ростуризм, сообщила руководитель организации Зарина Догузова.

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Она подчеркнула, что Ростуризм выступает против любых инициатив, которые связаны с дополнительной финансовой и административной нагрузкой на туристическую отрасль, «которая затем, очевидно, ляжет на плечи туристов», сообщила Догузова РБК в среду, 1 апреля.

По мнению руководителя Ростуризма, к обсуждению вопросов о запуске «Электронной путевки» и гостиничного сбора можно приступить после нормализации эпидемиологической ситуации в стране, когда будет возобновлен темп роста туризма. На данный момент все усилия необходимо сосредоточить на мерах, которые необходимы для поддержки и восстановления отрасли.

28 марта Ростуризм призвал планирующих поездки по России туристов перенести сроки путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки.

Система «Электронная путевка» — онлайн-мониторинг деятельности туроператоров и турагентств — заработает на территории страны в 2021 году.

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