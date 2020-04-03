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Посольство США потребовало от РФ объяснений отмены авиарейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Посольство США в Москве ждет объяснений отмены рейса «Аэрофлота» в Нью-Йорк, запланированного на 3 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

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По ее словам, отмененный рейс был полон граждан США, которые «очень хотели вернуться домой».

«Мы ждем объяснений от России. Продолжаем работу, чтобы найти возможности помочь американским гражданам вернуться на родину», — написала она в Twitter.

Росс добавила, что нуждающиеся в помощи граждане США могут обращаться в Госдеп и следить за обновлениями на специальном сайте ведомства.

Ранее в пятницу стало известно об отмене ряда рейсов, в том числе из Москвы в Нью-Йорк.

Кроме того, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину будут временно приостановлены.

Россияне, желающие вернуться домой, должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Ранее в этот же день источники «Известий» в авиаотрасли сообщали, что Россия намерена полностью остановить международное авиасообщение.

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