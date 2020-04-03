Посольство США потребовало от РФ объяснений отмены авиарейсов

Посольство США в Москве ждет объяснений отмены рейса «Аэрофлота» в Нью-Йорк, запланированного на 3 апреля. Об этом заявила пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.

По ее словам, отмененный рейс был полон граждан США, которые «очень хотели вернуться домой».

«Мы ждем объяснений от России. Продолжаем работу, чтобы найти возможности помочь американским гражданам вернуться на родину», — написала она в Twitter.

Росс добавила, что нуждающиеся в помощи граждане США могут обращаться в Госдеп и следить за обновлениями на специальном сайте ведомства.

Ранее в пятницу стало известно об отмене ряда рейсов, в том числе из Москвы в Нью-Йорк.

Кроме того, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 4 апреля международные авиарейсы по вывозу граждан России на родину будут временно приостановлены.

Россияне, желающие вернуться домой, должны будут заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

Ранее в этот же день источники «Известий» в авиаотрасли сообщали, что Россия намерена полностью остановить международное авиасообщение.