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Авиакомпания «Победа» приостановила выполнение всех рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает все полеты с 1 апреля на фоне пандемии коронавируса, сообщает 31 марта пресс-служба лоукостера.

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«Мы приостанавливаем полеты по всем направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что всем клиентам отмененных рейсов будут возвращены денежные средства в полном объеме на счет в личном кабинете. Эти средства можно будет в течение года потратить на оформление билетов на любые рейсы авиакомпании после возобновления работы.

Ранее Росавиация сообщила, что с 31 марта возвращаться из-за рубежа в столицу россияне смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек.

В свою очередь, ведомство не дало разрешение авиакомпании «Победа», летающей во Внуково, на вывоз клиентов из Антальи в московский аэропорт Шереметьево.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, сокращение количества чартерных рейсов в Россию для вывоза россиян из-за рубежа необходимо для более полной работы с прилетающими из-за пандемии коронавируса согражданами.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе.​​ Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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