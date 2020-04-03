«Аэрофлот» сократит число внутренних рейсов с 6 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает частоту полетов по внутренним направлениям с 6 апреля из-за падения спроса ввиду принятых ограничений на передвижение граждан на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу перевозчика в пятницу, 3 апреля.

«Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании», — отмечается в сообщении.

«Перевозки в четыре города Дальнего Востока — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск — наряду с «Аэрофлотом» сокращает его дочерняя авиакомпания «Россия», — добавили в компании.

Ранее, 30 марта, заместитель генерального директора по стратегии авиаперевозчика S7 Group Григорий Давыдов сообщил о сокращении в России спроса на авиабилеты по внутренним маршрутам на 50–60% по сравнению с прошлым годом. Спрос на международные полеты крайне низкий даже на глубокие даты продаж.

По словам Давыдова, компания собирается вывезти из-за границы около 6,5 тыс. россиян к середине апреля.

За два дня до этого в Международной ассоциации аэропортов заявили, что российские авиакомпании в марте перевезли на 17% меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года.

Международные перевозки упали более чем на 44% — до 1,5 млн пассажиров.

В середине марта Росавиация допустила банкротство некоторых авиакомпаний из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти поддержат отрасли экономики, оказавшиеся в зоне риска, — в первую очередь, авиаперевозчиков и сферу туризма.

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