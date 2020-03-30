Прямой эфир

Спрос на перелеты по России сократился на 50–60%

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России спрос на авиабилеты по маршрутам внутри страны сократился на 50–60%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.

Непилотная погода: авиакомпании отправят в отпуска до 50% летного персонала
Кризис из-за коронавируса оставил сотрудников отрасли без работы

«Люди существенно ограничили свою мобильность и по России: продажа на внутренних линиях примерно на 50–60% ниже, чем в прошлом году. В основном покупки билетов осуществляются на ближайшие три дня, что отражает высокую степень неопределенности», — рассказал Давыдов ТАСС в понедельник, 30 марта.

Он отметил, что спрос на международные полеты крайне низкий даже на глубокие даты продаж.

Также Давыдов рассказал, что авиаперевозчик планирует вывезти около 6,5 тыс. россиян к середине апреля.

28 марта в Международной ассоциации аэропортов сообщили, что российские авиакомпании в марте перевезли на 17% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года.

Перевозки на международных направлениях упали более чем на 44% — до 1,5 млн пассажиров.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений — 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране превысило 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков оценил вероятность поездок россиян по стране на выходной неделе
Авиакомпания Easyjet прекратила полеты из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020