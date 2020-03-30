Спрос на перелеты по России сократился на 50–60%

В России спрос на авиабилеты по маршрутам внутри страны сократился на 50–60%. Об этом сообщил заместитель генерального директора по стратегии S7 Group Григорий Давыдов.

«Люди существенно ограничили свою мобильность и по России: продажа на внутренних линиях примерно на 50–60% ниже, чем в прошлом году. В основном покупки билетов осуществляются на ближайшие три дня, что отражает высокую степень неопределенности», — рассказал Давыдов ТАСС в понедельник, 30 марта.

Он отметил, что спрос на международные полеты крайне низкий даже на глубокие даты продаж.

Также Давыдов рассказал, что авиаперевозчик планирует вывезти около 6,5 тыс. россиян к середине апреля.

28 марта в Международной ассоциации аэропортов сообщили, что российские авиакомпании в марте перевезли на 17% меньше людей, чем за аналогичный период 2019 года.

Перевозки на международных направлениях упали более чем на 44% — до 1,5 млн пассажиров.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений — 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране превысило 1836 человек.

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