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Аэропорт Шереметьево закрыл третий терминал из-за пандемии COVID-19

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Аэропорт Шереметьево 1 апреля приостановил работу терминала D из-за ограничений авиаперевозок на фоне эпидемии коронавируса.

Решение о временной приостановке работы терминала D вступает в силу во вторник с 00:00 мск. Внутренние рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Икар», «Северный ветер», «Северсталь», «Уральские авиалинии» переводятся в терминал В, а обслуживание всех международных перелетов будет осуществляться в терминале F.

Отмечается, что на территории аэропорта проводится тройной медицинский контроль для прибывающих, а также осуществляется полномасштабное информирование пассажиров о предупреждении распространения инфекции нового типа с помощью звуковых объявлений, стоек информации и мониторов с рекомендациями Роспотребнадзора.

С 20 марта в Шереметьево закрыты терминалы E и С для обслуживания прибывающих и покидающих страну пассажиров. 27 марта во Внуково законсервировали зону международных вылетов, кроме части, обслуживающей вывозные рейсы. На данный момент Шереметьево остается единственным аэропортом столицы, принимающим зарубежные рейсы.

К 31 марта число заболевших COVID-19 в РФ составило 2337 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе.​​ Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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