Региональные аэропорты включили в список системообразующих компаний

Крупнейшие аэропорты вошли в перечень системообразующих предприятий РФ. Это следует из материалов по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики от 20 марта. С документом ознакомились «Известия».

В списке около 650 предприятий из разных отраслей (в предыдущем, утвержденном в 2015-м, было около 200).

Среди них — столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и петербургский Пулково.

В перечне не указаны региональные воздушные гавани, но присутствуют аэропортовые холдинги, их объединяющие. Их три — «Новапорт» Романа Троценко, «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базэл Аэро» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски).

В составе «Новапорта» — 16 воздушных гаваней (Новосибирска, Минеральных Вод, Калининграда, Волгограда, Челябинска, Барнаула, Кемерово, Тюмени, Астрахани, Мурманска и других городов), в «Аэропортах регионов» — воздушные гавани Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова, а также Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя, в «Базэл Аэро» — воздушные гавани Сочи, Краснодара и Анапы.

При этом в перечне не оказалось аэропорта Жуковский.

Вошедшие в список предприятия смогут рассчитывать на гарантии по инвестпроектам и рефинансирование долгов.

На фоне закрытия международного авиасообщения воздушные гавани уже лишились около 70% пассажиропотока, их потери оцениваются в 50–60 млрд рублей, отмечают эксперты. Ситуация усугубится из-за ограничений внутри страны, связанных с режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса.

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В списках обозначились: крупные аэропорты признали системообразующими