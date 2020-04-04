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Россия заключила с Китаем контракт на поставку защитных костюмов и масок

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Фото: Global Look Press/Chen Sihan/XinHua
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Россия заключила с Китаем контракт на поставку 1,05 млн защитных костюмов и 80 млн медицинских масок. Об этом сообщил первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб на брифинге в субботу, 4 апреля, передает «Интерфакс».

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По его словам, производство антисептиков в России увеличено почти в четыре раза — с 45 тыс. до 220 тыс. литров в месяц.

Замглавы Минпромторга Алексей Груздев в ходе заседания внутреннего штаба в министерстве уточнил ТАСС, что указанные медизделия поставят в Россию в по месячным контрактам в течение апреля — в начале мая. В пресс-службе ведомства добавили, что контракт был подписан 1 апреля.

Ранее 2 апреля в Минпромторге сообщили, что КНР в качестве гуманитарной помощи поставил в Россию 26 т медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Полученное отправили для дальнейшего распределения в Центр им Н.И. Пирогова Минздрава.

В середине марта российская сторона отправила военный самолет с 23 т гуманитарной помощи в Китай. Этот шаг оценили на дипломатическом уровне и посол КНР в Москве публично поблагодарил за это российские власти.

Китай и Россия помогают Европе и США в борьбе с коронавирусом. Пекин отсылал гуманитарную помощь в Италию, где наблюдается сложная ситуация с COVID-19.

Китайская сторона предлагала оказать поддержку и США, Москва также заявила о готовности сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с коронавирусом. Соединенные Штаты уже получили партию медоборудования. Россия рассчитывает на дальнейшее взаимодействие со Штатами.

коронавирус

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По данным сайта Worldometers на 4 апреля число заразившихся в мире превысило 1 млн 100 тыс. человек, умерли более 61 тыс. пациентов.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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