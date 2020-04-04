Экспресс-поставка: РФ продолжит помогать Молдавии в борьбе с COVID-19

В ближайшее время для борьбы с коронавирусом Россия предоставит Молдавии ряд медицинских препаратов. Об этом «Известиям» заявил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов. Он подчеркнул, что в республике также ожидают помощь из Китая. По его словам, российская сторона поможет и с ее доставкой. В свою очередь, в молдавском политическом истеблишменте отмечают: Кишинев рассчитывает и на поддержку Евросоюза, который постановил выделить странам «Восточного партнерства» €140 млн.

В беде не бросили

Москва ответила на запрос Кишинева об оказании ему гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом — 27 марта РФ передала молдавским властям 10 тыс. экспресс-тестов российского производства для диагностики COVID-19 .

— Это позволит молдавским медикам оперативно реагировать на эпицентры заражения в республике, сдерживать лавиноопасный рост числа инфицированных. В ближайшее время в Молдавию также поступят другие необходимые медпрепараты, — рассказал «Известиям» посол России в республике Олег Васнецов. — Наряду с этим в Кишиневе ожидают 40 т медицинской гуманитарной помощи из Китая, которая будет доставлена при содействии российской стороны.

В Молдавию тесты доставили самолетом, на котором из РФ домой вернулись молдавские граждане и затем отправились в Москву россияне, заблокированные в республике из-за закрытия границ. Президент Молдавии Игорь Додон тогда в своем Facebook выразил российской стороне благодарность за оказание этой помощи.

— Эти тесты позволяют получить результат в течение 2–4 часов и уже хорошо зарекомендовали себя в России и других странах. Хочу отметить, что это только первая партия медицинского груза, который предназначен Республике Молдова, — отметил глава государства.

Ранее стало известно, что для борьбы с коронавирусом Россия предоставила гуманитарную помощь некоторым иностранным государствам. 23 марта в Минобороны сообщили, что около 100 российских военных вирусологов и восемь врачебно-сестринских бригад прибыли в Италию. Туда также были переброшены 15 самолетов Ил-76 с оборудованием для диагностики и дезинфекции. 1 апреля российский самолет с медицинским оборудованием (маски и защитная одежда для врачей) прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в США. Как сообщили позднее в МИД РФ, американская сторона оплатила половину стоимости груза. 3 апреля стало известно, что помощь, аналогичная той, что направили в Италию, начала прибывать из РФ в Сербию: самолеты Ил-76 доставляют в республику военных медиков, вирусологов, медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Тяжело, но под контролем

Ситуация с коронавирусом в Молдавии относительно других европейских стран гораздо более спокойная. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) на 3 апреля 2020 года, в республике зарегистрировано 505 случаев заражения и шесть летальных исходов. Для сравнения, в Италии заразились 115 242 человека, 13 917 погибли.

— Обстановка, мягко говоря, тяжелая, но она под контролем, — сказал «Известиям» депутат молдавского парламента от правящей Партии социалистов Богдан Цырдя. — Есть проблемы в медицинском секторе, где процент заражений гораздо выше, и это вызывает серьезные опасения, поскольку мы рискуем остаться без врачей . Конечно, мы бы тоже хотели, как Италия или Сербия, получить помощь в виде хотя бы одного самолета с вирусологами и техникой, которая дезинфицирует территории. Я это говорю потому, что у нас есть три района на границе с Украиной, где складывается не очень хорошая ситуация из-за не всегда эффективного пограничного контроля.

Помимо помощи из России и Китая, поддержку Молдавии обещал оказать и Европейский союз, который для этой цели выделил странам «Восточного партнерства» (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) €140 млн. Какая часть из этих денег причитается Кишиневу, пока неизвестно.

Экспресс-поставка Обработка детских площадок во дворах жилых домов Молдавии Фото: Depositphotos

— Иностранная гуманитарная помощь, безусловно, важна, — сказал «Известиям» депутат молдавского парламента от оппозиционной партии «Платформа Достоинство и Правда» Ливиу Вовк. — В частности, поддержка ЕС предполагает обмен опытом, инструктаж и помощь в приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких.

При этом, по словам Богдана Цырди, Кишинев по части гуманитарной помощи больше рассчитывает на Москву и Пекин, поскольку в Евросоюзе обстановка с коронавирусом сложилась очень сложная. И в такой критической ситуации «им не до нас», отметил политик.

17 марта руководство Молдавии ввело режим чрезвычайного положения (ЧП) до 15 мая. Оно постановило закрыть границы и приостановить авиасообщение со всеми странами. Как заявил Игорь Додон, экстремальным для страны станет сценарий, при котором число заболевших превысит 1,5 тыс. человек. На этот случай, по его словам, оборудуются дополнительные больницы как в столице, так и в других городах страны.

Помимо этого, власти намерены выплатить пособия медикам, полицейским и госслужащим, которые в борьбе с эпидемией заразились коронавирусом. Сумма выплат составит 16 тыс. леев (или $880). Также руководство обязалось помочь бизнесу, который пострадал из-за режима ЧП, — в частности, предприятиям общественного питания, гостиницам и досуговым заведениям, приостановившим работу и при этом сохранившим зарплату своим сотрудникам. Пакет мер предполагает, что государство вернет 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, вложений в фонд медицинского страхования. Другим организациям, которые прекратили работу не из-за режима ЧП, вернут 60% с этих взносов. Этот пакет мер вступил в силу с 1 апреля.