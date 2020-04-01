В Европу доставят маски из Уханя транзитом через Россию

Первый поезд из китайской провинции Ухань после восстановления железнодорожных перевозок в стране привезет транзитом через Россию в Европу маски, автозапчасти, электронику и другие товары. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Объединенную транспортно-логистическую компанию — Евразийский железнодорожный альянс» («ОТЛК ЕРА», совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и России) в среду, 1 апреля.

«Первый поезд из китайской провинции Ухань с момента вспышки эпидемии Covid-19 ознаменовал восстановление регулярного контейнерного сервиса Ухань — Дуйсбург на направлении Китай — Европа. Контейнерный поезд в составе пятидесяти 40-футовых контейнеров покинул провинцию Ухань 28 марта 2020 года», — отмечается в сообщении.

Контейнеры погрузили на вагоны широкой колеи в среду на казахстанской станции Достык, находящейся у границы с КНР. Сейчас поезд следует по территории Казахстана и далее пройдет транзитом по России и Белоруссии по базовому маршруту «ОТЛК — Евразийский железнодорожный альянс». Прибытие в Германию ожидается 12 апреля.

Состав доставит 166,4 т противоэпидемических средств защиты, включая 19 контейнеров с медицинскими масками. Также поезд нагружен контейнерами с автозапчастями, электроникой, телекоммуникационной волоконной оптикой и расходными материалами для ремонта железных дорог.

На экстренном саммите лидеров G20 26 марта председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать с другими государствами, чтобы разработать вакцину от коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, китайский лидер предложил США, которые занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, помощь в борьбе с коронавирусом.

Как сообщал 29 марта представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн, распространение SARS-CoV-2 в стране почти остановилось. Однако 1 апреля он заявил, что более трети заразившихся этой инфекцией в КНР находятся в тяжелом или критическом состоянии. За минувшие сутки выявили 36 новых случаев заражения. С момента начала эпидемии в декабре в стране этой инфекцией заразились более 81 тыс. человек, умерли более 3 тыс. пациентов.