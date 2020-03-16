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Посол Китая в РФ рассказал о поставках российской гумпомощи в его страну

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Правительство России в разгар эпидемии коронавируса в Китае направило в страну военный самолет с 23 т гуманитарной помощи. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

По его словам, речь идет о медицинских масках, перчатках, защитных очках и спецодежде общим объемом около 2 млн 227 тыс. комплектов.

«Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твердой и всесторонней. Президент Владимир Путин в первую же очередь направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия, а также многократно выражал публичную поддержку Китаю», — отметил посол.

Чжан Ханьхуэй добавил, что Пекин высоко ценит поддержку в борьбе с эпидемией, оказываемую китайскому народу Россией и другими дружественными странами, «поскольку они составляют большинство голосов международной общественности».

Полностью читайте в интервью «Известиям»

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