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За сутки в материковом Китае выявили 36 новых случаев коронавируса

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Liu Kun
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В материковом Китае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 35 у прибывших из-за рубежа. Об этом в среду, 1 апреля, пишет издание South China Morning Post.

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За сутки в стране скончались семь человек с коронавирусом, один — в Шанхае, шестеро — в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции.

С декабря в стране скончались от коронавируса 3312 человек, зарегистрировано 81 554 случая заболевания. При этом во вторник было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 31 марта в России диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки, 17 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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