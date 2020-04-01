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Тайвань направит 10 млн защитных масок в наиболее пострадавшие от коронавируса страны

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ziheng/Wang Quanchao
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Власти Тайваня приняли решение направить 10 млн защитных масок для медперсонала в наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса страны. Об этом в среду, 1 апреля, заявила глава местной администрации Цай Инвэнь.

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«Тайвань пожертвует 10 млн масок для поддержки медицинского персонала стран с тяжелой эпидемической ситуацией и впоследствии будет оказывать дополнительную поддержку исходя из производственных мощностей», ― цитирует ее «РИА Новости».

Инвэнь подчеркнула, что Тайвань не должен оставаться в стороне и будет активно укреплять сотрудничество с другими государствами в области профилактики и борьбы с коронавирусом, а также оказывать международному сообществу в плане поставок масок, лекарств и технологий.

Накануне сообщалось, что экономист Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ричард Козул-Райт призвал участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам бороться с пандемией коронавируса.

По последним данным, в Тайване зафиксировано 322 случая заражения коронавирусом, при этом пять человек скончались, а еще 39 ― выздоровели. В настоящее время больше всего зараженных зарегистрировано в США (более 188 тыс.), Италии (более 105 тыс.) и Испании (почти 96 тыс.).

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 859 тыс. случаев заболевания, умерли более 42 тыс. человек, вылечились — 178 тыс.

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