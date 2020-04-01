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Президент Бразилии изменил свое отношение к коронавирусу

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bruno Rocha
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сменил свою риторику на тему пандемии и назвал коронавирус «главным вызовом поколения». Об этом бразильский лидер рассказал во вторник, 31 марта, в ходе своего четвертого обращения к нации в рамках освещения эпидемиологической ситуации в стране.

«Я благодарю и подтверждаю важность сотрудничества и необходимого объединения всех для сохранения жизни и рабочих мест: парламента, судебной власти, губернаторов, мэров и общества», — цитирует президента газета Folha de S.Paulo.

Болсонару отметил важность заключения национального пакта по борьбе с коронавирусом, добавив, что его миссией является спасение жизней, борьба с безработицей среди населения, и в особенности — забота о пожилых гражданах.

Данное обращение глава государства подкрепил выдержками из речи гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса о том, что каждая страна должна рассмотреть все возможности по борьбе с эпидемией

При этом еще 20 марта президент Бразилии называл вирус нового типа «небольшим гриппом», отметив, что не боится заболеть. Болсонару также неоднократно выступал против жестких мер, в том числе карантина, из-за COVID-19.

В результате этого, 31 марта, социальные сети Facebook и Instagram удалили все видеоролики с бразильским президентом за нарушение мер изоляции и по причине дезинформации, которая могла навредить населению страны.

С 28 марта Бразилия временно закрыла границы для въезда всех иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. Для граждан других стран также был наложен запрет на транзит через страну. В течение ближайших 30 дней авиакомпании не будут брать таких пассажиров на борт.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, 31 марта было диагностировано 1138 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, что в сумме дает 5717 зараженных по всей стране. Выздоровели 127 пациентов. За сутки от вируса нового типа скончались 42 человека. Таким образом, от COVID-19 в стране умер 201 человек.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 754 948 случаев заражения. От инфекции скончался 36 571 человек.

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