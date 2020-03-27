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Стадион «Маракана» превратят в полевой госпиталь для больных COVID-19

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
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Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро будет превращен в полевой госпиталь для размещения заболевших коронавирусом нового типа. Об этом сообщает CNN.

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Стадион будет готов к приему пациентов в течение двух недель, когда ожидается увеличение числа случаев заражения новым коронавирусом.

«Маракана» является домашней ареной «Фламенго», «Флуминенсе» и сборной Бразилии. На данный момент арена вмещает почти 79 тыс. человек.

По данным телеканала, под полевой госпиталь оборудуют также стадион «Пакаэмбу» в бразильском Сан-Паулу и ещё 10 арен команд высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных превысило 2,5 тыс. во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 57 заболевших умерли.

Две недели назад мировую общественность взволновала судьба президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого заподозрили коронавирус. К счастью, оба теста оказались отрицательными. Глава государства, в свою очередь, заявлял, что заблокировать границы ему не позволяет бразильское законодательство, но уже 19 марта было принято решение «закрыться» от большинства южноамериканских соседей.

21 марта Болсанару сообщил, что Федеральный сенат Бразилии подписал чрезвычайное положение, которое позволит правительству отказаться от бюджетных целей в этом году, выделив дополнительные средства в размере $8 млрд для работы производственного сектора в рамках борьбы с пандемией.

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