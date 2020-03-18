Посольство РФ в Бразилии сообщило о проблеме с возвращением россиян

Оставшиеся в Бразилии граждане России не могут вернуться домой из-за закрытия пересадочных аэропортов в Европе. Об этом в среду, 18 марта, рассказал пресс-секретарь российского посольства в городе Бразилиа Иван Коновалов.

По его словам, россияне могут покинуть территорию южноамериканской страны, однако испытывают сложности с возвращением на родину по причине государственного ограничения авиасообщения по европейским направлениям.

«Мы собираем информацию и общаемся с гражданами по всем таким случаям, пока сводной статистики от всех диппредставительств в стране нет», — цитирует сотрудника посольства «РИА Новости».

Ростуризм передает, что сейчас за рубежом находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Им рекомендовано обратиться в российские консульства и посольства и поддерживать связь с туроператором. Федеральное агентство уже назвало пандемию угрозой для туристического бизнеса.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала список стран с наиболее сложными ситуациями по эвакуации соотечественников. Так, входящая в перечень Черногория так и не разрешила россиянам покинуть страну из-за усиления мер безопасности на фоне распространения коронавируса, пообещав помочь в организации вылета туристов на родину. Проблемы с вывозом граждан России также наблюдаются на территории Польши.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometer на 23:00 мск 18 марта, число заразившихся пневмонией COVID-19 в мире составило 216 852. Из больниц выписано 84 383 пациента, при этом 8908 человек скончались.

По данным на 18 марта, в Бразилии было зафиксировано 393 случая заражения коронавирусом. Два человека излечились от тяжелого недуга. Трое пациентов умерли от инфекционных осложнений.