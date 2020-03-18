В Ростуризме назвали пандемию коронавируса угрозой для турбизнеса

Ежедневный рост числа стран, закрывающих свои границы, и распространение коронавируса по всему миру представляют серьезную угрозу для развития туристического бизнеса. Такое заявление в среду, 18 марта, сделала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, ведомство предпринимает все возможные меры для поддержки бизнеса в сфере туризма. Так, Догузова отмечает, что министерство работает с предпринимателями в формате горячей линии и помогает им решить проблемы, возникшие из-за пандемии коронавируса.

Министр выразил надежду, что все ограничения будут вмененными и в скором времени их снимут.

«Уверена, все ограничительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции носят хоть и обязательный, но временный характер: ещё немного — и мы сможем снова свободно путешествовать», — говорится в заявлении Догузовой на официальном сайте министерства.

Глава ведомства также рассказала о сотнях поступающих обращений от путешественников, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса. Ростуризм, по словам Догузовой, помогает обеспечить «максимально комфортное возвращение всех путешественников домой».

Ранее в среду в Ростуризме сообщили, что около 100 тыс. организованных туристов из России находятся за рубежом, большинство из них — в Турции, Юго-Восточной Азии и странах Карибского бассейна.

17 марта стало известно, что более тысячи россиян застряли в Черногории из-за решения Подгорицы закрыть границы для предотвращения распространения коронавируса. Позже, по словам официального представителями МИД РФ Марии Захаровой, посольство Черногории дало разрешение на прилет российского борта «Аэрофлот». Разрешения на полет за туристами все еще ждут самолеты компаний «Победа» и S7.

О вспышке заболевания COVID-2019, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, стало известно в конце декабря. Она произошла в китайском Ухане и за два с половиной месяца охватила 170 стран.

По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом умерли более 8,2 тыс.