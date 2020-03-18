В посольстве РФ в Польше сообщили о трудностях россиян с возвращением домой

Часть российских граждан не могут вернуться домой через Польшу в связи с тем, что с 15 марта закрыт въезд в страну для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 18 марта, «Известиям» сообщили в посольстве России в Варшаве.

С проблемой столкнулись россияне, которые купили путевки у польских фирм и из Польши отправились на отдых в теплые страны. В основном это жители Калининградской области.

«К сожалению, посольству не удается добиться согласия польских властей на их проезд домой в Россию транзитом через Польшу, и им, вероятно, придется возвращаться через те страны, которые сохраняют авиасообщение с Россией», — рассказали «Известиям» в диппредставительстве.

С аналогичными проблемами столкнулись россияне, которые выехали в Германию на личных автомобилях через Польшу и не успели вернуться в страну до закрытия границ. В этом случае дипломатам также не удалось добиться разрешения на транзит. Единственная для них возможность попасть в Россию — добраться самолетом из Берлина в Москву.

О решении Польши приостановить транспортное сообщение с РФ стало известно 13 марта. Тогда же этим вопросом начали заниматься в диппредставительстве РФ. По словам российских дипломатов, этот шаг предусматривает прекращение регулярного пассажирского авиа-, железнодорожного, а по факту и автобусного сообщения с Калининградской областью.

По данным посольства, большинство россиян уехали домой 14 марта — на личных автомобилях в Калининградскую область и через Белоруссию. В течение трех дней после вступления решения в силу — 16, 17 и 18 марта — были организованы «вывозные» рейсы «Аэрофлота» по маршруту Варшава–Москва, которыми в Россию вернулось около 180 граждан, не имевших возможности улететь регулярными рейсами.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поможет своим гражданам, у которых возникли проблемы с возвращением из-за рубежа в связи с распространением коронавируса.

Вспышка болезни, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань и стала распространяться в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometer по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России подтверждено 147 случаев заболевания.