Президент Бразилии назвал коронавирус «небольшим гриппом»

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о том, что не боится коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в пятницу, 20 марта.

«После ножевого ранения никакой небольшой грипп не может сломить меня... Со мной всё хорошо, возможно, я сдам еще один тест», — сказал Болсонару, имея в виду покушение в сентябре 2018 года.

Так президент прокомментировал слухи о своем заражении COVID-19, хотя ранее уже сообщалось, что результаты взятого у него анализа на наличие нового заболевания оказались отрицательными. Болсонару также заявил, что у членов его семьи симптомов заболевания обнаружено не было.

На прошедшей видеоконференции с представителями бизнеса, Болсонару подверг критике ограничительные меры муниципальных властей в лице губернатора штата Рио-де-Жанейро Вильсона Витцеля. Президент отметил, что закрытие аэропорта и запрет на передвижение по автомагистралям являются нецелесообразными и могут вызвать панику у местного населения. Также Болсонару высказался о необходимости поддержания производства товаров первой необходимости, медикаментов и продуктов питания, передает Reuters.

По его словам, Федеральный сенат Бразилии подписал чрезвычайное положение, которое позволит правительству отказаться от бюджетных целей в этом году, выделив дополнительные средства в размере $8 млрд для работы производственного сектора в рамках борьбы с пандемией.

«Очевидно, что к концу апреля наша система здравоохранения рухнет», — заявил Болсонару, подтверждая слова министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетты о том, что вирус представляет существенную угрозу для минздрава страны.

По состоянию на ночь 21 марта в Бразилии зафиксировано 904 случая заражения инфекцией нового типа. 11 человек умерли от осложнений болезни. Двое были выписаны из больницы.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего по данным издания Worldometers заразились более 274 620 человек, 11 372 скончались, а выздоровели 90 942 пациента.