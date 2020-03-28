Бразилия закрыла границы для въезда иностранцев

Временный запрет на въезд всех иностранцев в связи с эпидемией коронавируса ввели власти Бразилии. Такое распоряжение опубликовало в пятницу министерство юстиции страны, сообщает ТАСС.

Что касается авиасообщения, то мера коснется не только прилетающих непосредственно в Бразилию пассажиров, но и тех, которые следуют транзитом в третьи страны, также запретившие въезд на свою территорию. В течение ближайших 30 дней авиакомпании не будут брать таких пассажиров на борт.

Для иностранцев также были закрыты все сухопутные границы страны. Сойти на берег не смогут также пассажиры круизных лайнеров, которые с момента выхода корабля из предыдущего иностранного порта провели в пути менее 14 дней.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных составило 3417 человек во всех 26 штатах и столичном федеральном округе, 92 заболевших умерли.

По оценкам главы минздрава страны Луиса Энрике Мандетты, с апреля в Бразилии начнется резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

«Очевидно, что к концу апреля наша система здравоохранения рухнет», — заявил президент страны Жаир Болсонару на пресс-конференции 20 марта, подтверждая слова главы медицинского ведомства Бразилии о том, что вирус представляет существенную угрозу для системы здравоохранения страны.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.