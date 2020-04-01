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За сутки в Бразилии от COVID-19 скончались 42 человека

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Фото: TASS/imago images/photothek
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Число случаев летального исхода от коронавируса в Бразилии за сутки выросло на 42. Таким образом, от COVID-19 в стране умер 201 человек. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает министерство здравоохранения республики.

Большинство смертей было зарегистрировано в штате Сан-Паулу (136), где проживает 2339 инфицированных. На втором месте по смертности от COVID-19 находится Рио-де-Жанейро (23).

По данным ведомства, за 24 часа были диагностированы 1138 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, что в сумме дает 5717 зараженных по всей стране. Выздоровели 127 человек.

С 28 марта Бразилия временно закрыла границы для въезда всех иностранцев в связи с эпидемией коронавируса. Для граждан других стран также был наложен запрет на транзит через страну. В течение ближайших 30 дней авиакомпании не будут брать таких пассажиров на борт.

Ранее в этот же день, 31 марта, социальные сети Facebook и Instagram удалили видеоролики с президентом Бразилии Жаиром Болсонару из-за дезинформации населения из-за коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано 754 948 случаев заражения. От инфекции скончались 36 571 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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