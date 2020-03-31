Facebook удалил видео президента Бразилии за нарушение мер против COVID-19

Социальные сети Facebook и Instagram удалили видеоролики с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который демонстративно не соблюдал меры против коронавируса и активно общался на улицах со своими сторонниками, пишет Folha de São Paulo.

Причиной удаления видео названа «дезинформация, которая может нанести людям реальный вред».

Болсонару неоднократно выступал против жестких мер, в том числе карантина, из-за COVID-19. Как пишет издание, президент уверен в губительности таких действий для экономики.

В то же время минздрав Бразилии призвал граждан соблюдать дистанцию и снизить контакты. Ранее ролики Болсонару удалил Twitter.

К 30 марта коронавирусом в Бразилии заразились около 4 тыс. человек.

20 марта Жаир Болсонару рассказал о том, что не боится коронавирусной инфекции, и сравнил ее с небольшим гриппом.